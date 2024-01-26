شكرا لمتابعة خبر عن مختص :أول فيروس لـ إكس هو كورونا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال رئيس قسم الباثولوجيا المناعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، أشرف الدادا، إن منظمة الصحة العالمية جمعت العلماء في عام 2018 لتحديد الفيروسات الخطيرة.

وقال إن فيروس إكس كان من بين هذه الفيروسات التي حذروا منها، مضيفا أن أولى فيروسات إكس هو فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن تحذير المنظمة يعد شبه روتيني لكي تكون الدول مستعدة ربما لفيروس من نوع آخر قد تظهر في المستقبل.