انت الان تتابع "كلوب" يعلن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة، رحيله عن فريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي.
وفي مقابلة مع موقع ليفربول، قال يورغن كلوب: "الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتي تتراجع، أفهم أنها صدمة للكثير من الناس في هذا الوقت لسماع هذا لأول مرة، لكن بوسعي شرح الأمر أو محاولة ذلك على الأقل".
وأضاف: "أحب كثيراً جداً كل ما يتعلق بهذا النادي وأحب كل ما يتعلق بالمدينة وأحب كل ما يتعلق بجمهور فريقنا، وأحب الفريق وأحب الطاقم الفني، أحب كل شيء، لكن اضطراري لاتخاذ هذا القرار يُظهر أنني مقتنع بضرورة الاقدام على هذه الخطوة".
وتابع: "ليست لدي مشكلة الآن. بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أنني سأضطر لإعلان ذلك في مرحلة ما. لكني على ما يرام تماماً الآن. وأعرف أنني لن أتمكن من الاستمرار في أداء المهمة إلى ما لا نهاية".
وكان كلوب انضم إلى ليفربول في أكتوبر 2015 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس العالم للأندية وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس الرابطة وبكأس السوبر إلى جانب درع المجتمع.
وكشف النادي أن مساعدي المدرب بيبين ليندرز وبيتر كرافيتز سيغادران النادي في نفس التوقيت أيضا، وأن يورج شمادتكه سيرحل عن منصبه كمدير رياضي للنادي مع انتهاء سوق الانتقالات الشتوية.
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