شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. "شقري" تسجل أعلى كمية هطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

حالة البحر وحركة الرياح

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار إلى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مركز شقري حيث بلغت 1.6 ملم، يليه مطار الوجه بـ 1.4ملم.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.وقال إنها ستمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر - جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.