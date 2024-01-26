الفتح يدشن مُعسكره التدريبي في "الإمارات" على فترتين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2024, 8:25 مساءً

انطلقت أولى تدريبات فريق الفتح بمُعسكره الإعدادي في الإمارات، اليوم الجمعة، وذلك بعد وصوله مساء أمس الخميس، حيث شهدت التدريبات حماس اللاعبين والطاقم الفني والإداري. من جانبه، عمد المدير الفني للفريق السيد "سلافن بيليتش" إلى تقسيم التدريبات على فترتين، حيث خضع الفريق خلال الفترة الأولى لحصة تدريب داخل الصالة الرياضية للحصول على عدد من التمرينات اللياقية المتنوعة. بينما أُقيمت فترة التدريب الثانية على أرض الملعب، حيث تم تقسيم الفريق لمجموعتين أقيمت بينهما مناورة على مساحة ثلث الملعب، تم تكثيف عدد من الجمل التكتيكية خلالها، ضمن خطة الإعداد العام للفريق الأول خلال المُعسكر. ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول خلال المُعسكر إلى تنفيذ برنامج تدريبي مُكثّف وخوض عدد من المباريات الودية سعياً لتهيئة اللاعبين لاستكمال منافسات دوري روشن للمحترفين.

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