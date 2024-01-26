شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تفاصيل الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية