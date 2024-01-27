الشباب يستهدف التعاقد مع الروماني يونوت رادو حارس إنتر ميلانو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2024, 8:42 مساءً

دخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات مع الروماني يونوت رادو، حارس مرمى إنتر ميلانو الإيطالي، لضمه بالميركاتو الشتوي الجاري. وبحسب ما نشرته صحيفة "calciomercato" الإيطالية فإن مسؤولي الشباب في مفاوضات مع النادي الإيطالي لمحاولة التعاقد مع يونوت رادو، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي السعودي يرغبون في التعاقد مع الحارس الروماني، لتعويض غياب الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة كأس آسيا. بدأ يونوت رادو البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرته الاحترافية مع إنتر ميلانو الإيطالي في 2015، ولعب للعديد من الأندية مثل: جنوى، بارما، كما يلعب للمنتخب الروماني منذ 2022. ويحتل الشباب المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة وبفارق 35 نقطة عن الهلال المتصدر.

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