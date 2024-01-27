الوزراء يحدد عدد أيام عطلة العيدين للموظفين بالجهات الحكومية

أقر مجلس الوزراء زيادة عدد أيام عطلات العيد للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل، وذلك بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل.

وشمل القرار الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة، مثل الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير المزيد من الفرص للموظفين الحكوميين لقضاء عطلات العيد مع أسرهم وأصدقائهم.

وبحسب القرار الذي نشر بجريدة أم القرى، لا يسري هذا القرار على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

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