الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم بارداً على معظم مناطق المملكة، مع سحب ممطرة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، الرياض، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، والشرقية.

كما توقع المركز أن تتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز).

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