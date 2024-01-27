وفاة 4 شبّان وإصابة 3 آخرين إثر حادث بطريق "بحر أبو سكينة - محايل"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 9:51 صباحاً

لقي 4 شبان مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم؛ إثر تصادم المركبتين اللتين كانتا تقلّهم، وهما من طراز كامري على طريق "بحر أبو سكينة - محايل". وباشرت الموقعَ عددٌ من فرق الهلال الأحمر والسيارات المعدّة لنقل الموتى، فضلًا عن الجهات الأمنية المعنية الحادث؛ حيث تمّ نقل المصابين لطوارئ مستشفى محايل العام، في حين أُدخل المتوفّون الثلاجة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتّبعة في مثل ذلك، ومن ثم تسليمهم لذويهم للصلاة عليهم ودفنهم. يذكر أن ثلاثة من المتوفّين يبلغون من العمر 16 سنة، بينما يبلغ الرابع 18 عامًا.

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