انت الان تتابع "أطباء بلا حدود": النظام الصحي في غزة انهار عمليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 11:31 صباحاً

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم "السبت": "لم يعد هناك نظام صحي عمليًّا في غزة، بعد أنْ أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطّلةً الآن بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس". وأعربت المنظمة في بيان عن أسفها؛ لأن القدرة الجراحية لمستشفى ناصر، أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، أصبحت شبه معدومة؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ولفتت إلى أن أفراد الطاقم الطبي القلائل الذين بقوا في المستشفى، يتعاملون مع مخزونات منخفضة جدًّا من المعدات الطبية.

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