انت الان تتابع "بسطة" تفتح أذرعها اليوم للعائلات بالرياض.. منتجات وطنية وأنشطة تفاعلية إبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 12:31 مساءً

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنّ "بسطة" تُكمل استعداداتها لاستقبال الزوار في 4 مواقع تعرض المنتجات الوطنية. وقالت أمانة الرياض: "بسطة" تحتضن الإبداع والمبدعين، وتوفّر المساحة للعروض الحية والأنشطة التفاعلية. وأضافت: "بسطة" وجهتكم العائلية في انتظاركم كل يوم سبت من "4:00" عصرًا حتى "11:00" مساءً. وأوضحت أن المواقع الأربعة هي: "حي التعاون، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز التحلية، متنزه الروضة، وحديقة الملتقى".

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