انت الان تتابع "زيتوني": نستهدف إصدار 4 آلاف تصريح لقرابة 500 ألف غرفة تستوعب مليونيْ حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 12:41 مساءً

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة تستهدف إصدار 4 آلاف تصريح لما يقارب 500 ألف غرفة سكنية تستوعب مليوني حاج. وأضاف "زيتوني" أن الجميع يطمح في هذا العام، لرفع هذا العدد عن موسم الحج بالعام الماضي. وتابع في لقائه بـ"الإخبارية"، إلى أن عدد المباني التي تم التصريح لها حتى الآن بلغت 1000 مبنى، تستوعب قرابة 150 ألف حاج، والطلبات متزايدة خلال هذه الفترة، والمجال مفتوح للتصاريح حتى نهاية شهر رجب الجاري.

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