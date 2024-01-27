تراند اليوم : وفاة الإعلامي العماني عبدالله الشعيلي في حادث سير

صحيفة الخليج 365: توفي الإعلامي العماني عبدالله بن سعيد الشعيلي، صباح أمس الجمعة، إثر حادث سير.

ونعت وزارة الإعلام العمانية عبر حسابها في منصة "إكس"، الإعلامي كما نعاه عدد كبير من الإعلاميين والعمانيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتم الكشف عن ملابسات حادث السير، الذي أودى بحياة الإعلامي العماني.

ولقب عبدالله بن سعيد الشعيلي بـ"صوت الوطن"، وشغل عددا من المناصب القيادية في المجال الإعلامي، حيث عمل مقدم برامج في تلفزيون سلطنة عمان. كما اشتهر بتقديم برنامج "رؤية اقتصادية" على التلفزيون.