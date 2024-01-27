انت الان تتابع إيران.. مقتل 9 أجانب بنيران مسلحين قرب الحدود مع باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 1:59 مساءً

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم (الخميس)، أن 9 أجانب قُتلوا في جنوب شرق إيران بالقرب من الحدود الباكستانية، على أيدي مسلحين. وأضافت أنه لم يعلن أي أفراد أو جماعات مسؤوليتهم عن إطلاق النار في المنطقة الحدودية المضطربة. ولم تحدد الوكالة جنسيات الأجانب الذين لقوا حتفهم. ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من عودة سفيريْ إيران وباكستان إلى مهمتيهما، إثر توقف على خلفية الهجمات المتبادلة عبر الحدود. وكانت باكستان قد استدعت سفيرها من طهران خلال وقت سابق من هذا الشهر، وأعلنت أن سفير إيران الذي يقوم بزيارة إلى بلده، لن يُسمح له بالعودة إلى إسلام أباد.

كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. مقتل 9 أجانب بنيران مسلحين قرب الحدود مع باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.