نائب أمير مكة يستهل جولاته التفقدية بزيارة الليث والقنفذة غدا

يبدأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، غداً الأحد أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة، بمحافظتي الليث والقنفذة.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن هذه الجولات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من لدن مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانياً على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.

ويترأس الأمير سعود بن مشعل اجتماعات المجالس المحلية والتي يتخللها استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والأخرى المعتمدة، كما تتم مناقشة سُبل تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتأخرة، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتُسهم الزيارات السنوية لمحافظات المنطقة، في تحويل الكثير من طلبات الأهالي بفضل الله ثم بدعم القيادة إلى مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لسكان محافظات المنطقة وزوارها.