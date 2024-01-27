حيث تم ضبط "11" متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "55756" وافدا مخالفا، منهم "50489" رجلا، و "5267" امرأة.
فيما تمت إحالة "49553" مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "1108" مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "10537" مخالفا.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر من 19 ألف مخالف للأنظمة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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