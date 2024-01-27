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الفقع يورط مواطنا ويكلفه غرامة بأكثر من 15 ألف ريال

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفتي قطع المسيجات ودخوله مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى (10,000)، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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