انت الان تتابع الممثلة جود السفياني لـ"الخليج 365": لم أتوقع ولو بنسبة 1% أن أكون ممثلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم تتوقع الممثلة، جود حسن السفياني، التي دخلت مجال التمثيل منذ عام 2020 من خلال العمل في مسلسل الميراث، بأن تصبح ممثلة في يوم من الأيام، مشيرة بأن بدايتها كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أثناء ذلك اكتشفت فجأة موهبتها في التمثيل.

وأضافت لـ"الخليج 365": "لم أكن أتوقع ولو بنسبة1% أن أصبح ممثلة، ولكن من الممكن لأي شخص أن يمتلك الموهبة الكامنة، وعليه أن يسعى لاكتشافها"، داعية إلى التسجيل في "أكاديمية MBC" و"MBC TALENT"، وكالة مواهب MBC)، والتي تدعم المواهب السعودية الشابة وتطور قدراتها ومهارتها في كافة الفنون والترفيه وصناعة المحتوى والإعلام والإنتاج.

وعن طبيعة عملها في مسلسل الميراث، تابعت الممثلة السفياتي: "يعد مسلسل الميراث الذي عرض على قناة MBC1 أول (سوب أوبرا) سعودي من نوعه؛ وكان عملاً دراميًا سعوديًا طويلاً ممتدّ الحلقات، يرصد واقع الحياة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيرات الحاصلة في المملكة العربية السعودية".

وأشارت بأن المسلسل كان بمثابة أكاديمية للتعليم، تعلمت فيها الكثير، وقالت: "كنت يوميًا أمثل وأؤدي أدواري لمدة سنتين، وتعرفت على ممثلين ساعدوني على دخول مجال التمثيل الذي لم أكن أتخيل يومًا أنني سأكون فيه، وأرجو أن تسعدوا بأعمالي الدرامية التي أقوم بها، لأنني أؤديها بكل حب وشغف".

وكشفت عن أن عملها المقبل بعد رمضان بعنوان "خريف في قلبي"، من بطولتي وبمشاركة أسماء كبيرة، مثل عبدالمحسن النمر وإلهام علي. ونصحت "جود" كل من يرغب في دخول عالم الفن والتمثيل بأخذ الخطوة الأولى، موضحة بأن التمثيل سهل جدًا لكل من لديه الشغف والحب، وقالت: "إذا كنت جيدًا في الكذب فأنت جيد في التمثيل".

وقد شاركت الممثلة جود السفياني في مسلسل "بيت طاهر"، ولعبت دورًا رئيسيًا في العمل (دور عزيزة)، حيث قدمت شخصية قوية ومؤثرة ومحبة للعائلة، وتميزت بدورها بالتعبير العاطفي والمشاعر الدرامية المعقدة. كما شاركت في عدة أعمال، منها بساتين عربستان وحكاية لونا، وأحلام العصر.

وتطمح الجود مستقبلاً في تقديم أعمال فنية متميزة ومتنوعة، والاستمرار في تطوير نفسها وأدائها كممثلة .