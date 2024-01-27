تحديث اختبار الجينوم في فحص حديثي الولادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلط المؤتمر الدولي الثاني لعلم الوراثة والطب الدقيق بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية «كاساو» بالرياض الضوء على التطورات الحديثة في مجال علم الوراثة وتشخيص الأمراض وعلاجها.

وتناول المشاركون من أهل الاختصاص محليا ودوليا خلال جلسات وورش المؤتمر الذي اختتم أمس الأول تطبيقات وتحديثات اختبار الجينوم في فحص حديثي الولادة، وممارسات الطب الدقيق في مجالات الحساسية والمناعة والروماتيزم، وتفسير متغيرات ACMG، إضافة إلى مناقشة موضوعات عدة منها العلاجات الجينية وممارسات الطب الدقيق في طب الأعصاب وأمراض القلب.

وجاء المؤتمر امتدادا لجهود الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في مجال العلاج بالتعديل الجيني لمرض فقر الدم المنجلي، ليضيف للجامعة تميزا كأول مركز في الشرق الأوسط يقوم بذلك، من خلال التزام قسم علم الوراثة والطب الدقيق بنشر المعرفة في هذا المجال المتنامي بين مقدمي الرعاية الصحية.

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