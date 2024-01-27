حملة لتحسين الوعي العام بمرض طيف التوحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية التوحد بمنطقة تبوك أمس الأول حملة توعوية تحت عنوان «التوحد لدى الأطفال» بالتعاون مع كلية الطب بجامعة تبوك، وذلك بمول تبوك بارك. وأوضحت المسؤولة التنفيذية للجمعية ريم العنزي، أن الحملة شملت إقامة معرض توعوي للتعريف بما تقدمه الجمعية لذوي طيف التوحد ولأسرهم، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمتخصصين وأهالي ذوي التوحد، وتقديم المشورة لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها، إضافة إلى العمل على تحسين الوعي العام تجاه الأطفال المصابين.

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