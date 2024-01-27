إتاحة 3700 وظيفة بيوم المهنة في جامعة الفيصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الفعالية السنوية «يوم المهنة» بجامعة الفيصل في نسختها الـ12، 2024 التي اختتمت أمس الأول، الفرصة أمام الباحثين على فرص وظيفية بالتواصل المباشر مع 50 شركة وطنية ودولية وفرت ما يزيد على 3700 وظيفة.

وسجلت الفعالية في نسخة هذا العام خلال الفترة 23 - 25 يناير الحالي نحو 6000 باحث وباحثة عن فرص وظيفية، والاستفادة من ورش العمل الهادفة إلى التعريف بالفرص الوظيفية، وبناء السيرة الذاتية، وريادة الأعمال، والعمل الحر، والاستثمار، وتطوير الذات وغيرها.

واحتضنت أروقة الجامعة بالتزامن مع الفعالية معرضا مصاحبا شهد مشاركات واسعة لقطاعات التوظيف والموارد البشرية في عدد من المؤسسات والشركات محلية والخارجية، وما رافقها من ورشة مهنية متخصصة.

وأكدت الجامعة أن تنظيمها السنوي لـ«يوم المهنة» يأتي للجمع بين تأهيل القدرة البشرية وإحلاله في بيئة عمل، إضافة إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل النوعية في سوق العمل بالمملكة.