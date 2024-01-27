شكرا لمتابعة خبر عن نورة الجبر تروي قصة عشقها للخيل والفروسية ومشاركتها في البطولات الدولية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت الفارسة السعودية نورة الجبر قصة عشقها للخيل والفروسية ومشاركاتها في البطولات الدولية، وكيف أصبحت مدربة معتمدة.

وقالت نورة الجبر أنها أول مدربة معتمدة للرماية من على ظهر الخيل بالمملكة، وبدأت في الخيل كتجربة وبعدها التعلم وبعدها الشغف بالمشاركة.

وأضافت الجبر بأنها سافرت إلى الدول المجاورة وتعملت المهارة بشكل صحيح، وبدأت تقرأ بشكل أكبر في مجالها، وشاركت في بطولات محلية وكذلك شاركت كأول فارسة للمنتخب السعودي في التقاط الأوتاد في دولة الأردن.

وتابعت الجبر بأن الإمتياز في الفروسية تشمل تعلم ركوب الخيل و المطاعنة بالرماح، المداورة بالسيف والرماية بالقوس.