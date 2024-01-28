انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: 90 ثانية على "نهاية العالم".. ونزوح فلسطيني مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي خلو السكك الحديدية في فرانكفورت الألمانية من حركة القطارات جراء إضراب بدأه سائقوها اعتراضًا على الأجور مايكل بروبست/ أسوشيتد برس المزارعون في جينجان الفرنسية يتخلصون من محصول البطاطس كجزء من احتجاج بسبب ضغوط الأسعار والضرائب ستيفاني ماهي/ رويترز نصب واشنطن التذكاري يخترق الضباب الكثيف في صباح رطب في العاصمة الأمريكية كيفن لامارك/ رويترز سيارات متضررة بعد فيضانات اجتاحت شوارع سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مايك بليك/ رويترز أفراد من الجيش يبحثون عن الضحايا المفقودين عقب انهيار أرضي في قرية ليانغشوي الصينية فرانس برس 90 ثانية على نهاية العالم بتوقيت "ساعة القيامة" التي أنشأها علماء الذرة عام 1947م جاكلين مارتن/ أسوشيتد برس نازحون فلسطينيون يتلمسون الدفء بالقرب من خيمتهم في رفح في قطاع غزة أحمد حسب الله/ جيتي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مسجد في رفح بجنوب قطاع غزة فادي شانا/ رويترز مصابون فلسطينيون على عربة يجرها حصان في طريقهم نحو المستشفى لتلقِّي العلاج بلال خالد/ جيتي صغيرات فلسطينيات نازحات يحضرن دروس حفظ القرآن الكريم بمدرسة في رفح فرانس برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: 90 ثانية على "نهاية العالم".. ونزوح فلسطيني مستمر

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: 90 ثانية على "نهاية العالم".. ونزوح فلسطيني مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.