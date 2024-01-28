شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السفير "نقلي".. تدشين كتاب "سعوديون عاشوا في مصر" والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية المصرية

السفير@OsamaNugali يحضر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل تدشين كتاب "سعوديون عاشوا في مصر " للإعلامي والكاتب السعودي الدكتور أحمد العرفج، بحضور عدد من الشخصيات والكتاب والروائيين السعوديين والمصريين.

وخلال حفل التوقيع أعرب السفير نقلي عن سعادته لحضور الحفل، مشيراً الى أن... pic.twitter.com/t3G4BCwKMt— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) السفير @OsamaNugali يحضر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل تدشين كتاب "سعوديون عاشوا في مصر " للإعلامي والكاتب السعودي الدكتور أحمد العرفج، بحضور عدد من الشخصيات والكتاب والروائيين السعوديين والمصريين.

وخلال حفل التوقيع أعرب السفير نقلي عن سعادته لحضور الحفل، مشيراً الى أن… pic.twitter.com/t3G4BCwKMt — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) January 27, 2024

الدمام - شريف احمد - بحضور عدد من الشخصيات والكتاب والروائيين السعوديين والمصريين، حضر سفير خادم الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، حفل تدشين كتاب "سعوديون عاشوا في مصر" للإعلامي والكاتب السعودي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج.وخلال حفل التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أعرب السفير نقلي عن سعادته لحضور الحفل.وأشار إلى أن الالتقاء الدائم بين المفكرين السعوديين والمصريين من خلال المناسبات الثقافية مثل معارض الكتاب والندوات وغيرها من الفعاليات والبرامج يعكس قوة الترابط الاجتماعي والإنساني والثقافي بين الشعبين الشقيقين.وبين أنه يحمل بعداً تاريخياً للعلاقات السعودية المصرية الممتدة عبر التاريخ في مختلف المجالات.وقال "العرفج" عن فكرة الكتاب التي تصف حجم الترابط الاجتماعي بين المملكة ومصر من خلال أبرز الرواد والأسماء السعوديين في عدد من المسارات أبرزها المسار الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني.