شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يقضي 55 عاماً في جمع ربع مليون قطعة أثرية وتاريخية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحتوي متحف الخط الحضاري، في وسط مدينة القطيف ، نحو ربع مليون قطعة من المحتويات الأثرية والتراثية والتاريخية والتي يعود بعضها إلى آلاف السنين .

وقال مؤسس المتحف ماهر الغانم ، في لقائه مع قناة «الإخبارية» : ” والله في أشياء كثيرة في المتحف مثل قرآن حجمه 8 متر وكذلك أصغر قرآن ، ومدفع من الحرب العالمية الأولى وبعض الأحجار الكريمة النادرة ” .

ولفت إلى أنه استطاع هو شريكه حسن العوامي من جمع محتويات هذا المتحف على مدار 55 عامًا .

كما اوضح أن المتحف يحوي أول تلفزيون دخل المملكة في الخمسينات بشركة أرامكو ، وكذلك أجهزة راديو منذ حقبة الثلاثينيات والتي كانت تحتاج إلى تراخيص لإمتلاكها .

والجدير بالذكر أن أصحاب المتحف قضى نحو 7 سنوات لتهيئة متحف الخط الحضاري لاستيفاء كافة شروط ومعايير المتاحف بالمملكة .