غينيا الجديدة.. زلزالٌ بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا

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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزالٌ بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة مساء السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 16 كيلومتراً جنوب مدينة ويواك عاصمة مقاطعة سيبيك الشرقية، ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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