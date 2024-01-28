انت الان تتابع احذر الإسراف وتجنب المضاعفات.. "معادلة التمر والسكري" يوضحها "النمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 6:11 صباحاً

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن الإسراف في تناول التمر من الأسباب المشهورة لعدم التحكم في السكري، وبالتالي زيادة مضاعفاته على العين والقلب والكلى. وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لذا فإن عدد التمرات المسموح بها يومياً يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية ومدى تحكمه في السكري، فإذا كان وزنه زائداً ولا يتحرّك نهائياً فيبتعد عن التمر". وأضاف: "وإذا كان وزنه طبيعياً، وسكره متحكماً فيه، وذا رياضة يومية، فيحسب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية (يعني لا يتجاوز 4 تمرات تقريباً)".

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