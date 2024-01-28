تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند شرب 3 أكواب من الشاي يومياً!

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية أن هناك صلة بين العيش لمدة أطول وشرب الشاي، موضحة أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يمكن أن يساعد في إبطاء "الشيخوخة البيولوجية".

القلب والدماغ

وأبانت الدراسة، أن الشاي الأسود يحتوي على معادن مرتبطة بصحة القلب والدماغ والأمعاء.

مكافحة الشيخوخة

ومن جانبهم، قال العلماء إن "استهلاك حوالي 3 أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميا أظهر فوائد أقوى بمكافحة الشيخوخة".

الشيخوخة البيولوجية

وأشار الباحثون إلى أن أولئك الذين توقفوا بعد ذلك عن شرب الشاي يشيرون إلى "زيادة أعلى في تسارع الشيخوخة البيولوجية".

التمثيل الغذائي

وأوضح الباحثون، أن "البوليفينول الموجود في الشاي، له تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية".