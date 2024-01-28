شكرا لقرائتكم خبر عن يهدد الحياة الفطرية.. حملة لمكافحة الغراب الهندي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان لـ ”اليوم“: ”إن المركز يُصنّف طائر المينا من الطيور الغازية التي تفرض سيطرتها وتدمر البيئة التي يحتلها، كما يعتبر طائر المينا آفة زراعية خطيرة“.

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حملة لمكافحة طائر المينا المعروف بالغراب الهندي، وذلك نظراً لتسببه في نقل الأمراض بين الطيور، ومهاجمة صغار المواشي وفقأ أعينها.وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان لـ ”اليوم“: ”إن المركز يُصنّف طائر المينا من الطيور الغازية التي تفرض سيطرتها وتدمر البيئة التي يحتلها، كما يعتبر طائر المينا آفة زراعية خطيرة“.



الإضرار بالزراعة



وأضاف: ”يقتل طائر المينا فراخ الطيور وتدمير أعشاشها إضافة ملاحقة الطيور الكبيرة كالبوم وقتل الهدهد بشكل مباغت أثناء نومه إضافة إلى قتل طائر القمري وتدمير عشه وطرد جميع الطيور التي في حجمه أو أصغر منه من البيئة التي يحتلها“.

وأشار قربان إلى أن ”طائر المينا يسبب أضراراً كبيرة للمحاصيل الزراعية، حيث يتغذى على أزهار ثمار الفواكه والخضروات قبل تكوينها كثمرة، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين“.

وأضاف: ”لاحظت فرق الرقابة في المركز، أن طيور المينا بدأت في الانتشار في منطقة جازان وأبها وأجزاء من الباحة وتبني حالياً أعشاش ضخمة على محولات خطوط الضغط الكهربائية مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي“.



دخيل على البيئة العربية