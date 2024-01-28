شكرا لقرائتكم خبر عن لتوحيد مرجعية الكادر الطبي.. إطلاق 3 أدلة وطنية لأمراض الدم الوراثية والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي الثالث لأمراض الدم الوراثية 2024 بالرياض، والذي شهد حضورًا طبيًا واسعًا من جانب الخبراء والمتخصصين على المستويين المحلي والدولي.



وأوضحت د. عزت أن الأدلة الثلاثة ترمي إلى توحيد مرجعية الكادر الطبي، من أجل استخدام العلاج بطريقة متشابهة ومتماثلة في جميع مناطق المملكة.

وأضافت أن توحيد الجهود ليس على مستوى المعلومات الطبية فقط، بل على المستويين الإقليمي والعالمي عن طريق إبرام اتفاقيات مع منظمات عالمية.

ولفتت إلى أن المؤتمر حظي بحضور المنظمة العالمية لأنيميا البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الدولي لمرضى ”الهيموفيليا“، مشيرة إلى تدشين أكثر من 20 ورشة عمل في اليوم الأخير للمؤتمر. الدمام - شريف احمد - كشفت مشرفة خدمات أمراض الدم في وزارة الصحة د. هتون عزت، عن إطلاق 3 أدلة وطنية لكيفية التعامل مع أمراض الدم الوراثية، لتكون مرجعًا للكادر الطبي باستخدام العلاج بالطريقة السليمة.جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي الثالث لأمراض الدم الوراثية 2024 بالرياض، والذي شهد حضورًا طبيًا واسعًا من جانب الخبراء والمتخصصين على المستويين المحلي والدولي.وأوضحت د. عزت أن الأدلة الثلاثة ترمي إلى توحيد مرجعية الكادر الطبي، من أجل استخدام العلاج بطريقة متشابهة ومتماثلة في جميع مناطق المملكة.وأضافت أن توحيد الجهود ليس على مستوى المعلومات الطبية فقط، بل على المستويين الإقليمي والعالمي عن طريق إبرام اتفاقيات مع منظمات عالمية.ولفتت إلى أن المؤتمر حظي بحضور المنظمة العالمية لأنيميا البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الدولي لمرضى ”الهيموفيليا“، مشيرة إلى تدشين أكثر من 20 ورشة عمل في اليوم الأخير للمؤتمر.



استعراض التجارب العلاجية



ويقدم المؤتمر فرصًا تفاعلية من خلال الجلسات النقاشية والمحاضرات بالإضافة إلى ورش العمل التدريبية، فضلاً عن استعراض التجارب العلاجية لبعض الدول في مختلف الأمراض المطروحة.

ويمثل المؤتمر فرصة قيمة لعرض دراسات الباحثين وبناء شبكة تواصل مع أقرانهم في مجال أمراض الدم الوراثية، حيث يعد هذا الحدث بيئة مثالية للتعليم الصحي التقني وبالأخص الابتكار الطبي المتطور، ما يعزز الشراكات الاستراتيجية لتطوير علاجات فعالة لأمراض الدم الوراثية.

وتعتبر أمراض الدم الوراثية مجموعة من الأمراض التي تنتقل من الأبوين للأبناء، والتي يكون السبب في حدوثها وجود خلل في تركيب ومكونات كريات الدم الحمراء، فتنتج كريات دم حمراء غير قادرة على أداء وظائفها الطبيعية وظهور الأعراض المرضية على المصاب، ومن أهم أنواع أمراض الدم الوراثية على سبيل المثال الثلاسيميا والأنيميا المنجلي.