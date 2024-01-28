سعوديون يروون المواقف التي تعرضوا لها بعد طلاق زوجاتهم

كشف مجموعة من المواطنين عن أسباب انفصالهم عن زوجاتهم، ومشاعرهم بعد طلاقهن.

وقال مواطن عاش تجربة الانفصال عن زوجته: “أول ليلة بعد فراق زوجتي، لم أستطع الدخول إلى غرفة نومي، فقد كان عطرها لا يزال يتردد في المكان، رغم أني اتخذت قرار انفصالي عن قناعة”.

وروى مواطن آخر واقعة انفصاله، قائلا: “بعد 4 أعوام من زواجنا انفصلت، بسبب تدخلات أخوانها وأمها في حياتنا، ولم أكن أعلم وقتها أنني سأعيش بعد ذلك في دوامة تنزف معها مشاعري”.

وأضاف: “أعرف أن ما حدث لنا بسبب أمها التي كان لديها هاجس فرض السيطرة على تفاصيل حياتي.. زوجتي عبير كانت عطوفة وحنونة، وتهتم بي أثناء مرضي وتسهر على راحتي، وأشعر بندم كبير على الطلاق”.

وكشف شاب ثلاثيني يٌدعى محمد عبدالرحمن، عن أقوى موقف مر به بعد طلاقه زوجته التي كانت من أقاربه. ويقول محمد: “الطلاق مقدر ومكتوب، وأنا طلقت زوجتي بعد زواج قارب الـ3 أعوام، بسبب السهر والتأخير في العودة إلى المنزل، ورزقني الله ولدا منها، هو الآن مع أمه.. ولو كنت أدري أنها ستتزوج غيري لما طلقتها، بل كنت سأتركها معلقة إلى أن يرجع إليها صوابها”.

وكشف محمد أنه “في مرة من المرات، كنت في سوق هو أكبر سوق قريب من الحي الذي كنت أعيش به، وفجأة.. صدفةً رأيت زوجتي السابقة ومعها ولدي عبودي.. وكان زوجها معها، لا شعورياً خرجت من السوق ولا أدري كيف خرجت، ركبت سيارتي غطيت وجهي بشماغي وبكيت كالأطفال”.