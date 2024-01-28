لا مبيت لمرضى عمليات اليوم الواحد

أصدرت وزارة الصحة تنظيماً طبياً جديداً لمنح الموافقة لممارسة عمليات اليوم الواحد، أكدت من خلاله عدم السماح ببقاء الحالة المرضية التي تخضع لعمل جراحة طبية في مراكز عمليات اليوم الواحد للمبيت في المركز، وأن يتم نقلها إلى مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص مهما كانت الظروف للحالة الصحية، وأن يتم عمل اتفاقية سارية المفعول مع إحدى المستشفيات الخاصة أو الحكومية بقبول الحالات الطارئة التي يستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.

أطباء وأخصائيون

جاء القرار مبنياً على موافقة وزير الصحة فهد الجلاجل الصادر على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423.

وأكد القرار الذي حصلت «دوت الخليج» على نسخة منه أنه يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقلاً أو ضمن مجمع طبي قائم وفق عدد من الضوابط التي اشتملت على الموافقة بإجراء جراحة اليوم الواحد للطب الاستشاري أو الطبيب نائب أول في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط، كما يجوز أن يوفر المركز العدد الكافي من الأطباء والأخصائيين والفنيين بما يتلاءم مع حجم ونشاط المركز.

ممارسة النشاط

أوضح القرار أن هناك عددا من المتطلبات التي يجب توفرها لمنح الموافقة على عمل المركز ومنها مطابقة المركز للشوط والمواصفات والتجهيزات، وكذلك حصول الطبيب على موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بعمليات اليوم الواحد.

وتعتبر الموافقة للطبيب المرخص له بممارسة عمليات جراحة اليوم الواحد موافقة شخصية ولا يسمح بممارسة النشاط لأي طبيب آخر لم تتم الموافقة له بممارسة هذا النشاط، وأن يمنح الطبيب الموافقة لممارسة هذا النشاط لمدة سنتين، وله أن يتقدم في نهاية المدة بطلب التجديد. كما بين القرار أنه يجب تحديد أجر العملية وإبلاغ المريض به قبل إجرائها بشكل مكتوب موقع من المريض وتحفظ في سجله الطبي.

ضوابط لمركز جراحة اليوم الواحد

- الموافقة للطب الاستشاري أو الطبيب نائب أول في مجال تخصصه

- توفير العدد الكافي من الأطباء والأخصائيين والفنيين

- مطابقة المركز للشوط والمواصفات والتجهيزات

- حصول الطبيب على موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي

- استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بعمليات اليوم الواحد

- لا يسمح بممارسة النشاط إلا للطبيب الحاصل على موافقة

- يمنح الطبيب الموافقة لمدة سنتين وله أن يتقدم بطلب تجديد

- تحديد أجر العملية وإبلاغ المريض به قبل إجرائها