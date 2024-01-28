شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازات المطولة تنعش الطلب على سوق مستلزمات رحلات "الكشتة" والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت المعارض والمحلات الخاصة ببيع مستلزمات الكشتات والرحلات البرية إقبالا كبيرا من الزوار، لشراء المستلزمات الخاصة بالتنزه البري والكشتة، وخاصة مع الإجازات المطولة وفصل الشتاء لإقامة المخيمات.وأوضح عبدالله الحمد، صاحب محل متخصص لبيع مستلزمات الكشتات والرحلات، أن الإقبال الكبير على شراء المستلزمات البرية يرجع إلى عدة عوامل، أهمها: اعتدال الأجواء التي تشجع على ممارسة الأنشطة الخارجية، توفر المستلزمات البرية بأسعار مناسبة.وأشار الحمد إلى أن الإقبال الأكبر كان على شراء الشوايات، وكذلك الجلسات الأرضية المتنوعة بمختلف المقاسات، والأطقم، ومنها الجلسات الفردية، وكذلك الإقبال على منتجات السيارات من حبال السحب بجميع أنواعها المطاطي والعادي، وأدوات التغريز، واليايات.وأضاف أن الإقبال على شراء مستلزمات الكشتات والرحلات البرية يشهد ارتفاعاً في كل عام، وخاصة في موسم الشتاء، حيث تزدحم المواقع البرية بعشاق التخييم.وقالت مريم حمادة، مديرة معرض متخصص في مستلزمات الرحلات والكشتات: "إن الإقبال على شراء مستلزمات الرحلات البرية في هذه الفترة يشمل جميع الفئات العمرية، إذ يحرص الشباب والعائلات على تجهيز أنفسهم لقضاء إجازات ممتعة في البر".وأضافت: "ومن أهم المستلزمات التي يحرص هواة الرحلات البرية على شرائها في هذه الفترة هي: قطع غيار السيارات وحبال السحب والخيام والشوايات والجلسات الأرضية".بينما قال هاني المعلم، من محبي الرحلات والكشتات: ”أحرص دائما على زيارة محلات الكشتات وتجهيزات البر لمعرفة كل ما هو جديد من مستلزمات والإمكانيات التي من الممكن الاستفادة منها، خاصة مع دخول فصل الشتاء في الوقت الحالي“.وأضاف: ”أوصي محبي البر أو المقبلين على الرحلات والكشتات أهمية اقتناء المستلزمات الرئيسية والهامة، وأنصح أثناء الاقتناء للبر اقتناء مستلزمات جيدة لتدوم في الاستخدام، خاصة ذات الجودة، واقتناء المستلزمات ذات الحاجة“.وقال أحمد الرويشد، محب لطلعات البر والكشتات: أن ”هذه المستلزمات يتم تجهيزها من المحلات المختصة، وأيضا قبل الخروج للبر أو الكشتة لابد أن يكون هناك حرص لإبلاغ أحد الأهالي أو الأقارب بذلك المكان كإشعار لهم بمعرفة الموقع في حال التأخر".وأكد أهمية مراعاة الخروج مع بعض ودون أي تفرق أثناء السير للموقع، وأهمية اختيار المكان النظيف.