شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المواصفات تفتتح مختبراتها في ميناء جدة الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، مبنى مختبرات الهيئة الجديد في ميناء جدة الإسلامي بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة مسؤولي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وممثليها، والهيئة العامة للغذاء والدواء وميناء جدة الإسلامي، وعدد من الجهات المعنيّة.

ويأتي افتتاح المبنى الذي يقع في ميناء جدة الإسلامي، جزءًا من إستراتيجية الهيئة للارتقاء بالبنية التحتية للجودة في المملكة، والمساهمة في تسهيل وتيسير نفاذية المنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

ولفت القصبي إلى أهمية دور هذه المختبرات في تقديم الدعم الفني والخبرات المتخصصة للقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها ستلعب دورًا حيويًا في دعم الدراسات والأبحاث العلمية، لما تمتلكه من تقنيات متقدمة في مختلف المجالات.

يذكر أن المواصفات السعودية تمتلك منظومة فنيّة متطورة تشمل 26 مختبرًا متخصصًا تضم كوادر بشرية وطنية بخبرات علمية وفنية، مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة، حيث أجرت المختبرات ما يزيد عن 33,953 اختبارًا خلال عام 2023م، استفاد منها 287 منشأة من مختلف القطاعات.