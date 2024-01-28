بطولة آسيا 2023.. أستراليا تقسو على إندونيسيا وتبلغ ربع النهائي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 1:58 مساءً

بلغ منتخبُ أستراليا دورَ ربع النهائي بفوزه الكبير على نظيره منتخب إندونيسيا بأربعة أهداف دون مقابل، يوم الأحد، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023. ويلتقي الفائز من هذه المباراة في ربع النهائي مع الفائز من مباراة السعودية وجمهورية كوريا، التي تقام يوم الثلاثاء. بادر المنتخب الأسترالي لافتتاح باب التسجيل مبكرًا عن طريق "جاكسون إيرفاين" بعد مرور "12" دقيقة على انطلاقة المباراة، وفي الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للشوط الأول أضاف "مارتن بويل" الهدف الثاني. وعزّز مهاجمُ الوحدة السعودي "كريغ غودوين" تقدُّمَ المنتخب الأسترالي بإحرازه الهدفَ الثالث من تصويبة قوية، بعد أن تابع كرةً مرتدّة من يد الحارس إلى داخل الشباك وذلك في الدقيقة "89". واختتم مدافعُ ليستر سيتي الإنجليزي "هاري سوتار" مهرجانَ الأهداف برأسيّة جميلة بعد أن حوّل عرضية غودوين نحو المرمى؛ وذلك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع.

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