شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: يجب إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أنه يجب إلزام إسرائيل بما نلتزم به جميعا، وهو التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني.
وأشار إلى أن رفض الجانب الإسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية وعدم التجاوب معه، يصعد الأزمة حتى وصل الوضع لاقتراب ضحايا غزة لـ 30 ألفًا.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري.
ووصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى القاهرة، اليوم، لترؤس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، على مستوى وزيري الخارجية.
وأشار إلى أن رفض الجانب الإسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية وعدم التجاوب معه، يصعد الأزمة حتى وصل الوضع لاقتراب ضحايا غزة لـ 30 ألفًا.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري.
الأزمة في فلسطينوأوضح وزير الخارجية أن هناك سياسة ممنهجة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة، وكل هذا يمثل مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي، وهنا المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، وأن يكون للسلام مكان؟ إذا لا بد أن نرى تحركاً دولياً واحداً تجاه الأزمة في فلسطين.
ووصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى القاهرة، اليوم، لترؤس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، على مستوى وزيري الخارجية.