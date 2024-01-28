شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل بريطانيون بعد تذوقهم القهوة العربية لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام رجل بريطاني بتوثيق ردة فعل زملائه الإنجليز، بعد أن قاموا بتجربة القهوة العربية لأول مرة.

وظهر الشاب ومعه القهوة والتمر وكذلك الشوكلاته، ليذيقهم إياها، حيث أبدوا ردود فعل مختلفة، فقالت واحدة منهم أن رائحتها أفضل من طعمها، وقال الآخر أنها أعجبته على الرغم من عدم شربه للقهوة في الغالب.

وأكد الشاب أنه يعلم ان معظم الأجانب يتعجبون من طعمها في بداية الأمر، ولكن في النهاية يحبونها، مشيرًا أن غرضه الأساسي من هذه التجربة، وهو تعليمهم عن المملكة، ويثير الفضول حولها، ليتعلموا ثقافتها.