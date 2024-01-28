انت الان تتابع خلفًا لـ"اللذيذ".. "مغربل" رئيسًا تنفيذيًّا لرابطة دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 4:04 مساءً

أعلن مجلسُ إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم، تعيينَ "عمر بن عماد مغربل" رئيسًا تنفيذيًّا للرابطة. وقدّم رئيسُ وأعضاء مجلس الإدارة شكرَهم وتقديرَهم لـ"سعد بن سليمان اللذيذ" على جهوده الكبيرة التي قدّمها طيلة فترة تكليفه السابقة بمنصب الرئيس التنفيذي، متمنّين لـ"عمر مغربل" التوفيقَ والنجاح في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، بما يخدم مصلحةَ الكرة السعودية والأندية. ويحمل "مغربل" خبرةً عملية واسعة في الإدارة العامة والتسويق والشؤون التجارية في كبرى الشركات، والتي ستساهم في تطور الرابطة في المرحلة المقبلة. الجدير ذكره أن "سعد اللذيذ" سيواصل مهامّه كنائب لرئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب الإشراف على برنامج استقطاب اللاعبين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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