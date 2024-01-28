برنامج وتقنيات عالمية لنقل وتعبئة مياه زمزم بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخضع مياه زمزم بشكل يومي لبرنامج مكثف لتخزينها ونقلها وتعبئتها وتوزيعها في أرجاء المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بواسطة فريق متخصص، لتكون متاحة للمصلين والزائرين على مدار الساعة، وبكميات كافية، وبمستوى برودة ملائم للأجواء.

وتم رصد جانب من الأعمال اليومية لنقل مياه زمزم إلى المسجد النبوي، باستخدام عربات كهربائية لنقل الحافظات عبر الساحات وصولا إلى نقاط التنظيف، حيث تتم متابعة كميات المياه في كل نقاط الشرب، وفق برنامج زمني، يعنى بتبديل حافظات المياه، ونقلها إلى نقاط التنظيف والتعبئة، وتقديمها للمصلين مجددا في مواقع عدة داخل المسجد النبوي.

وتُنقل مياه زمزم يوميا من مكة المكرمة بواسطة الصهاريج إلى محطة التفريغ بجوار المسجد النبوي، حيث يتم حفظها في خزانات خاصة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تواكب كل مرحلة عملية فحص دقيقة من مختصين، للمحافظة على جودة ونظافة المياه، ويتولى عاملون في إدارة السقيا بالمسجد النبوي مهام تعبئة الحافظات وتوزيعها في المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وتوزيع مياه زمزم للمصلين والزائرين.

عملية نقل مياه زمزم