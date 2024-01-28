شكرا لقرائتكم خبر برنامج وتقنيات عالمية لنقل وتعبئة مياه زمزم بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم رصد جانب من الأعمال اليومية لنقل مياه زمزم إلى المسجد النبوي، باستخدام عربات كهربائية لنقل الحافظات عبر الساحات وصولا إلى نقاط التنظيف، حيث تتم متابعة كميات المياه في كل نقاط الشرب، وفق برنامج زمني، يعنى بتبديل حافظات المياه، ونقلها إلى نقاط التنظيف والتعبئة، وتقديمها للمصلين مجددا في مواقع عدة داخل المسجد النبوي.
وتُنقل مياه زمزم يوميا من مكة المكرمة بواسطة الصهاريج إلى محطة التفريغ بجوار المسجد النبوي، حيث يتم حفظها في خزانات خاصة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
كما تواكب كل مرحلة عملية فحص دقيقة من مختصين، للمحافظة على جودة ونظافة المياه، ويتولى عاملون في إدارة السقيا بالمسجد النبوي مهام تعبئة الحافظات وتوزيعها في المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وتوزيع مياه زمزم للمصلين والزائرين.
عملية نقل مياه زمزم
- تخضع لبرنامج دقيق للعناية بسلامة المياه.
- يتم يوميا تحليل 80 عينة من ماء زمزم.
- التحليل يتم عبر أحدث الأجهزة والتقنيات.
- التأكد من عدم وجود أي مصادر تلوث.
- فحص نقاط التعبئة والحافظات وناقلات المياه.
- أخذ المسحات الطبية للأسطح الصلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج وتقنيات عالمية لنقل وتعبئة مياه زمزم بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.