شكرا لقرائتكم خبر المعهد الملكي للفنون التقليدية شريك إبداعي للمنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المنتدى السعودي للإعلام انضمام المعهد الملكي للفنون التقليدية إلى قائمة الشركاء، بوصفه شريكا إبداعيا، للنسخة الثالثة من المنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون، خلال الفترة من 20 - 21، ولمعرض مستقبل الإعلام «فومكس»، الذي يقام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير المقبل.

وتأتي الشراكة بين الجانبين تأكيدا على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في التعريف بالفنون التقليدية في المملكة ونشر الوعي حولها، وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتشجيع الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.

ويعمل المعهد الملكي على تمثيل ثقافة المملكة من خلال سرد التاريخ الفني وقصص الأعمال الفنية التقليدية، ورواية قصص الفنانين، إضافة إلى المحافظة على أصالة تلك الفنون وتشجيع المهتمين بها على تعلمها وإتقانها وتطويرها.

ويهدف المعهد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، وتشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية وتوفير برامج تعليمية تناسب تطلعاتهم، وتقدير الكنوز الحية للمتميزين وذوي الريادة لإسهاماتهم في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.

وتشارك في معرض مستقبل الإعلام «فومكس»، كبريات الشركات والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة 200 عارض من مختلف أنحاء العالم؛ مما يعد فرصة لبناء الشراكات وتبادل التجارب والخبرات.

المنتدى السعودي للإعلام: