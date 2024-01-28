شكرا لقرائتكم خبر تدريب 20 معلما ومعلمة على أساسيات طريقة برايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية «ضياء» لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير، برنامجا عن «أساسيات طريقة برايل»، للتوعية والتثقيف بطريقة كتابة المكفوفين، وذلك بمركز التدريب الخاص بالجمعية، واستمر 5 أيام. وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية المهندس عبدالله الوادعي أن البرنامج استهدف 20 معلما ومعلمة وعددا من المهتمين بالإعاقة البصرية من الجنسين؛ بهدف التدريب على طريقة «برايل» الملموسة الخاصة بفاقدي البصر. وبين أن البرنامج ركز على الإلمام بمهارات طريقة «برايل»، ومعرفة أساليب التدريس العلمية، وطرح العوائق التي تواجه المعلمين والمعلمات مع الطلبة المكفوفين، والتوصل للطريقة الأمثل لحلها، مشيرا إلى أن البرنامج اشتمل على عرض ومناقشة أبرز ما توصلت له التقنية لخدمة «برايل»، واستعراض أهم المشاكل والحلول التي تخدم الكفيف بالدرجة الأولى.

كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 20 معلما ومعلمة على أساسيات طريقة برايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.