زخارف بيوت نجران الطينية تعكس جمال فن العمارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتزين البيوت الطينية في نجران بالزخارف والنقوش التي تضيف جمالا، فهي زخارف معمارية لا تنفصل عن طراز هذه البيوت، ولكنها تكمل سماتها وتبرز طبيعتها المعمارية الفريدة. وتتنوع الأشكال في البيوت الطينية بنجران، ومنها « الشراريف» التي تشكل وحدة هندسية مثلثة الشكل تنفذ في نهاية جدران البيت الطيني من أعلى، وتكون مفرغة وذات ارتفاع يصل إلى 30 سم، وعرض 15 سم.

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