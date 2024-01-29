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وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة الهند لدى المملكة في ذكرى اليوم الوطني

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم الأحد، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان وعدد من منسوبي السفارة.
وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة الهند لدى المملكة في ذكرى اليوم الوطني - إمارة منطقة الرياض إكس

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري, وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة الهند لدى المملكة في ذكرى اليوم الوطني - إمارة منطقة الرياض إكس
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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