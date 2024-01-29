شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة الهند لدى المملكة في ذكرى اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم الأحد، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري, وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.