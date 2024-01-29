شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأعمال بجامعة الملك خالد يحقق المركز الثاني في أفضل بيئات العمل والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية