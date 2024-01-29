شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أكثر من 60 ألف بلاغ بفرع الهلال الأحمر بعسير خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت إدارة القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير خلال العام الماضي 2023م، 60970 بلاغاً تم التعامل معها.

وأوضح فرع الهلال الأحمر بعسير أن عدد الحالات التي تم التعامل معها من خلال إدارة القيادة والتحكم بلغت 50571 حالة، وعدد البلاغات عبر تطبيق "أسعفني"، 1347 بلاغاً، فيما قدمت الإدارة الطبية بفرع الهيئة خلال المدة نفسها 26 حالة دعم نفسي، وثلاث حالات في مسار الجلطة الدماغية، و20 حالة في مسار الجلطة القلبية، بالإضافة إلى ثلاث حالات نقل بالإسعاف الجوي.

