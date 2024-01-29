الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية على مناطق الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، مما قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فهي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.