شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 12,614 رخصة بناء خلال 12 شهر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وكالة التعمير بأمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2023 م 12,614 رخصة بناء سكني وتجاري، منها 5,153 رخصة سكني و1,058 تجاري، وشملت 92,408 وحدة سكنية وتجارية، فيما بلغت رخص المشاريع الريادية 60 رخصة وبلغت مساحة البناء الإجمالية للمباني المرخصة الجديدة بنوعيها نحو 28 مليون مترًا مربعاً.

وأوضحت أمانة جدة أنها اعتمدت مخططات لتنفيذ خمسة مشاريع ريادية وكان أول تلك المشاريع مشروع الأحواض المحيطة والمزارع المرجانية على مساحة ”أكواريم“ بوسط جدة على مساحة 39,636,9 م2 ثم مشروع دار ”أوبرا“ على مساحة 27,562 م2 ومشروع فندقين على طريق الملك عبدالله والأندلس بمساحة اجمالية قدرت ب 11,757 م2 ومشروع مستشفى بشارع حائل على مساحة 8,759 م2

اعتمدت أمانة محافظة جدة خلال العام المنصرم 2023 مخطط سكني على مساحة إجمالية بلغت 30,479,281 مترًا مربعًا، ضمت 20,443 قطعة سكنية، و287 قطعة تجارية، بالإضافة إلى 740 من المساجد والمدارس والمرافق الحكومية.