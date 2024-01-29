المجلس الصحي يقدم نصائح لمذاكرة أكثر إنتاجية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 1:06 مساءً

قدم المجلس الصحي السعودي نصائح لمذاكرة أكثر إنتاجية. ونصح المجلس بأخذ راحة من 5 إلى 10 دقائق في كل ساعة مذاكرة. وأشار إلى ضرورة تناول وجبات متوازنة ذات قيمة عالية وممارسة نشاط بدني في أوقات الراحة. ودعا المجلس إلى أهمية تجنب وجود أي مصدر للإلهاء مع الحرص على أخذ الكفاية من النوم بمعدل سبع ساعات فأكثر.

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