انت الان تتابع جماهير "الأخضر" في كأس آسيا تتمتع بتجربة غير مسبوقة يقدمها "SAFF FANS" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحظى الجماهير السعودية المؤازرة للمنتخب السعودي في مشواره بكأس آسيا "قطر 2023" بتجربة استثنائية غير مسبوقة، عبر إجراءات إلكترونية؛ تهدف لتحسين تجربتها في دعم المنتخب من خلال تطبيق SAFF FANS على الأجهزة الذكية.

وأطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق "SAFF FANS" والمخصص لخدمة الجماهير السعودية في قطر، حيث تمت برمجته على يد كوادر الاتحاد السعودي التي تزخر بها إدارة التقنية والابتكار.

ويقدم التطبيق جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها مساعدة المشجع في رحلته إلى قطر لمؤازرة المنتخب الوطني.

ويمكن من خلال التطبيق SAFF FANS الاستفادة من العديد من الخدمات للجماهير الوطنية، من بينها إثبات الوصول إلى المطار، وإثبات الوصول إلى السكن وتأكيد حضور المباريات، بالإضافة إلى الاطلاع على التوجيهات الخاصة للجماهير، إلى جانب الاستمتاع بالكثير من الخدمات التي تجعل رحلة الجماهير أكثر سهولة ومتعة، حيث يتيح التطبيق الاطلاع على تذاكر المباريات، والتعرف على جميع المعلومات المتعلقة بالمباريات، وكذلك الاستفسارات الخاصة بالتنقل والسكن، كما يجعل التطبيق الجماهير على اطلاع دائم بجميع الأخبار المتعلقة بمباريات المنتخب الوطني، إضافةً إلى سهولة التواصل الفعال مع القائمين على التطبيق لتقديم الخدمات على مدار الساعة.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق تلك المتمثلة في توجيه الجماهير عبر إشعارهم بالأهازيج التي يتم ترديدها في توقيت واحد، وهو ما يُظهر المدرج الأخضر في أجمل صورة أشاد بها الجميع خلال مباريات المنتخب الوطني في كأس آسيا.