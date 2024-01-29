انت الان تتابع بطولة آسيا 2023.. الأردن يتجاوز عقبة العراق ويتأهل لربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
29 يناير 2024, 2:06 مساءً
تأهل منتخب الأردن إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه على نظيره منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك يوم الاثنين على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.
ويلتقي الأردن في الدور ربع النهائي، مع منتخب طاجيكستان الذي تغلب على منتخب الإمارات بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 يوم أمس الأحد.
وضع يزن النعيمات منتخب الأردن في المقدمة من مجهود فردي مميز بعد أن خطف الكرة من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس جلال حسن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وأدرك مدافع فريق أبها السعودي سعد ناطق التعادل للمنتخب العراقي برأسية جميلة بعد أن حوّل عرضية علي جاسم إلى داخل شباك الحارس يزيد أبوليلى في الدقيقة 68.
ونجح متصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن أيمن حسين من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب العراقي من تصويبة قوية وذلك في الدقيقة 76، لكن فرحة اللاعب تحولت إلى غصة نتيجة إشهار الحكم البطاقة الحمراء له.
واستغل منتخب الأردن النقص العددي في صفوف أسود الرافدين على أكمل وجه بإحرازه هدفين متتاليين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع؛ الأول عن طريق يزن العرب، والثاني عبر نزار الراشدان في الدقائق (90+5- 90+7).
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة آسيا 2023.. الأردن يتجاوز عقبة العراق ويتأهل لربع النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.