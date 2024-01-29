انت الان تتابع بطولة آسيا 2023.. الأردن يتجاوز عقبة العراق ويتأهل لربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

تأهل منتخب الأردن إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه على نظيره منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك يوم الاثنين على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.

ويلتقي الأردن في الدور ربع النهائي، مع منتخب طاجيكستان الذي تغلب على منتخب الإمارات بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 يوم أمس الأحد.

وضع يزن النعيمات منتخب الأردن في المقدمة من مجهود فردي مميز بعد أن خطف الكرة من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس جلال حسن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك مدافع فريق أبها السعودي سعد ناطق التعادل للمنتخب العراقي برأسية جميلة بعد أن حوّل عرضية علي جاسم إلى داخل شباك الحارس يزيد أبوليلى في الدقيقة 68.

ونجح متصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن أيمن حسين من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب العراقي من تصويبة قوية وذلك في الدقيقة 76، لكن فرحة اللاعب تحولت إلى غصة نتيجة إشهار الحكم البطاقة الحمراء له.